Електричний Jaguar I-Pace оновився так само тихо, як їздить

Стильний електричний позашляховик Jaguar I-Pace до нового модельного року отримав модернізовану інформаційно-розважальну систему Pivi Pro і можливість відновлювати енергію в акумуляторах ще швидше. У продажу оновлена модель з'явиться пізніше цього року.

Покращений функціонал мультимедійного комплексу Jaguar Pivi Pro тепер потребує від користувача менше дій для навігації в меню. Jaguar повідомляє, що до 90% "загальних функцій" можна отримати доступ лише двома натисканнями на екран. Також в новішу інформаційно-розважальну систему входить можливість показувати наявні поруч зарядні станції, а у довгих подорожах вона може передбачити рівень заряду I-Pace на момент прибуття до місця призначення.

Коли електрокар таки під'єднається до зарядного терміналу, заряджатись буде швидше, завдяки 11-кіловатному пристрою. Станція швидкого заряджання постійним струмом за 15 хвилин забезпечить додаткові 100 кілометрів пробігу.

Силова установка залишається незмінною. Два електромотори забезпечують сукупну віддачу у 394 кінські сили, а велика батарея дозволяє долати на одному заряді до 376 кілометрів.

Інші незначні оновлення включають іншу ​​решітку радіатора, нову 3D-камеру об'ємного огляду та нові кольори для кузову.

Дорестайлінговий Jaguar I-Pace в Україні доступний за ціною від 2 227 750 гривень, а оновлена модель з новим цінником повинна з'явитись пізніше цього року.