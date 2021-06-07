Імпортер не повідомляє, яка квота на Volvo XC40 Recharge для України

Volvo XC40 Recharge, представлений у 2020 році, є першим повноцінним електрокаром шведського бренду. Офіційні дилерські центри Volvo в Україні розпочинають приймати попередні замовлення на XC40 Recharge, попереджаючи, що кількість автомобілів для нашого ринку обмежена виробником.

Орієнтовна вартість Volvo XC40 Recharge в Україні становить від 1 600 000 гривень. Протягом перших 3-х років володіння власники отримають: гарантію на авто, регламентне сервісне обслуговування та Roadside Assistance – програму допомоги у дорозі. Автомобілі почнуть прибувати до замовників у липні цього року.

Volvo XC40 Recharge має інноваційну силову установку, яка забезпечує йому постійний повний привод, потужність 408 к.с. та динамічне прискорення від 0 до 100 км/год за 4,9 с. Запас ходу – орієнтовно 400 км, а заряджання 0-80% триватиме близько 40 хв завдяки технології швидкого заряджання.

В оснащення XC40 Recharge входить новітня мультимедійна система на основі Google Automotive Services. Авто представлено з бездротовим оновленням програмного забезпечення: доступні оновлення для роботи медіасистеми та усунення помилок, які можуть впливати на безпеку руху. Щоб оновити функції авто, не потрібно приїжджати до дилерського центру: автомобіль самостійно завантажує оновлення та самовдосконалюється.