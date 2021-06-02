Електрокари та гібриди Porsche на фірмових станціях заряджаються безкоштовно

У лютому 2020 року компанія Porsche AG представила свій перший електромобіль – Porsche Taycan, а сьогодні лінійка моделі розширена до 4 модифікацій: Taycan Сross Turismo, Taycan Turbo S, Taycan Turbo і Taycan 4S. Таких машин в Україні вже близько сотні й разом з тим, зростає попит на пункти зарядки для електромобілів. Офіційний імпортер Porsche в Україні «Віннер Імпортс Україна, Лтд» почав розбудову національної мережі зарядних станцій за програмою Porsche Destination Charging – ще до презентації Taycan в Україні.

Програма Porsche Destination Charging передбачає встановлення терміналів у таких місцях, як ресторани, готелі та заміські комплекси, фітнес-, гольф-, яхт-клуби, салони краси тощо. Власники електромобілів Porsche можуть завітати на станцію для підзарядки авто та скористатися привабливими послугами кожної з локацій, де вона розміщена.

Сьогодні до інфраструктури зарядних станцій бренду долучилося півтора десятка локацій, на яких встановлено 40 зарядних пунктів. Усі місця, на території яких встановлено термінали Porsche Destination Charges, можна знайти онлайн на мапі клієнтів Porsche із гібридними та електричними моделями. На кожній локації може розміщуватися два термінали типу АС, на яких можуть заряджатись електрокари будь-якого бренду. Вартість користування кожна локація визначає самостійно, а власники Taycan та гібридних Porsche заряджають свої авто безкоштовно.

Де розміщені зарядні станції Porsche в Україні

Київ:

Парково-готельний комплекс Equides Club;

Ресторанно-готельний комплекс «ONOVO»;

Ресторан Torro Blanko на території ЖК «RiverStone»;

Заміський комплекс SHELEST;

ЖК «Чикаго»;

ЖК «Rybalsky»;

Готель «Опера».

Харків:

Комплекс «Superior Golf & Spa Resort».

Львів:

Офісний центр KM Develop;

Заміський комплекс «Золота Форель».

Одеса:

Ресторан «Reef».

Дніпро:

Готель «SunRay».

Херсон:

Ресторан «Моцарт».

Чернігів: