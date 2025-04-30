Попіл містить корисні для росту картоплі речовини: калій, кальцій і магній

Деревний попіл – доступне та натуральне добриво, яке може значно покращити врожайність картоплі. Цей природний засіб дедалі частіше обирають прихильники екологічного городництва, адже він не лише живить ґрунт, а й допомагає відновити його природну родючість. Коли та як його правильно вносити, пише «Субота».

Попіл містить корисні для росту картоплі речовини: калій, кальцій і магній. Завдяки лужним властивостям він допомагає знизити кислотність ґрунту, створюючи сприятливі умови для розвитку бульб. Крім того, попіл діє як природний антисептик – захищає рослини від хвороб, зокрема фітофторозу.

Щоб отримати максимальну користь, під час посадки варто додавати в кожну лунку по 2-3 жмені попелу, ретельно змішуючи його з ґрунтом. Добре також поєднувати золу з перегноєм або компостом – це забезпечить комплексне підживлення молодих рослин. У процесі росту картоплі можна підсипати попіл між рядками, це додатково живитиме ґрунт і відлякуватиме шкідників.