Після обрізки малина зазнає стресу

Серпнева обрізка малини – важливий етап догляду, який позитивно впливає на здоров’я кущів і їхню врожайність у наступному сезоні. Однак після обрізання рослини потребують підживлення, щоб відновити сили, зміцнити стебла та краще підготуватися до зими. Чим підживити малину у серпні, пише «24 Канал».

Чому підживлення важливе після обрізки

Після обрізки малина зазнає стресу, тому її потрібно підтримати поживними речовинами. Це допомагає прискорити здерев'яніння пагонів, покращує розвиток кореневої системи та підвищує зимостійкість рослини.

Кущі малини мають специфічну структуру: коренева система багаторічна, а от пагони живуть лише два роки. Саме тому щорічна обрізка і підживлення мають велике значення для регулярного плодоношення.

Найкращі добрива для підживлення в серпні

Калійні добрива. Калій сприяє зміцненню коренів та підвищує стійкість до хвороб. У серпні рекомендується застосовувати сульфат калію, оскільки він не містить агресивних хлоридів. Дозування зменшують до третини від весняної норми, цього достатньо для підтримки кущів у період підготовки до зими.

Фосфорні добрива. Фосфор відповідає за формування квіткових бруньок на наступний рік, а також підтримує здоров’я кореневої системи. Серед найкращих варіантів – суперфосфат або кісткове борошно. Їх застосовують відповідно до інструкції, уникати перевищення норми.

Настій деревного попелу. Попіл містить як калій, так і фосфор, проте має високу лужність. Для приготування настою потрібно розчинити 1 склянку попелу в 20 літрах води. Такий розчин допоможе наситити ґрунт, не змінюючи при цьому його кислотність надмірно. Варто бути обережним: надлишок попелу може негативно вплинути на ґрунт.