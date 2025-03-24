З усіма добривами варто бути обережними

З усіма добривами варто бути обережними. Те, що здається корисним, насправді може стати причиною серйозних проблем для ваших рослин. «Добрі новини» пишуть, яких помилок краще уникати навесні під час підживлення смородини.

Свіжий гній

Свіжий гній, хоч і багатий на поживні елементи, може принести більше шкоди, ніж користі, якщо застосовувати його навесні. Цей тип добрива має високу концентрацію аміаку, який може обпалити коріння куща. Порушення кореневої системи – це перша проблема. Крім того, надмірне використання органіки може спричинити різке наростання зелені, що відволікає рослину від формування ягід. А ще, велика кількість вологи від свіжого гною сприяє розвитку грибкових захворювань, що додатково ослаблює ваші кущі. Тому, навіть якщо органіка здається безпечним вибором, не поспішайте з її використанням, особливо на початку весни.

Хлористий калій

Калій – це той елемент, який необхідний чорній смородині для гарного росту і великого врожаю. Він сприяє розвитку великих і смачних ягід, тому не дивно, що багато садівників хочуть побалувати свої рослини цим добривом. Але є один важливий нюанс: хлористий калій не підходить для підживлення смородини навесні. Справа в тому, що хлор, який є частиною цього добрива, може зашкодити кореневій системі рослини, знижуючи її здатність до нормального росту. Крім того, хлор порушує баланс корисних мікроорганізмів у ґрунті, що погіршує його структуру. Таке підживлення може сповільнити розвиток пагонів, і замість великого врожаю ви отримаєте кущі, які не зміцнилися до кінця сезону.

Сечовина на пізній стадії

Сечовина – це популярне азотне добриво, яке стимулює ріст рослин і підвищує їхню здатність до формування листя та пагонів. Однак, якщо ви внесете сечовину занадто пізно, ви ризикуєте отримати зворотний ефект. На початку весни смородині необхідно забезпечити правильний баланс поживних речовин, щоб вона могла правильно підготуватися до плодоношення. Якщо ви внесете сечовину в кінці весни, це викличе активний ріст нових пагонів, але вони не встигнуть зміцніти до зими. Крім того, надлишок азоту приведе до появи шкідників, таких як попелиці, що додатково ослабить ваші рослини.

Нітроамофоска

Нітроамофоска – це одне з найбільш поширених мінеральних добрив, яке можна знайти на дачних ділянках. Проте, незважаючи на свою популярність, це добриво потребує обережності. Якщо ви внесете надмірну кількість нітроамофоски, замість очікуваного зростання та міцних пагонів, ви отримаєте ослаблені рослини з пошкодженою кореневою системою. Висока концентрація добрива може викликати хімічний опік коренів, що призведе до загибелі частини рослини.