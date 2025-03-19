Для досягнення максимальної врожайності аґрус потребує спеціальних підживлень

Щоб отримати великі та солодкі ягоди аґрусу і рясний врожай, важливо не лише поливати рослину, але й використовувати правильне підживлення. «Сенсація» пише, яке підживлення краще використовувати та як це впливає на здоров’я рослини і кількість ягід.

Необхідні корисні елементи

Для досягнення максимальної врожайності аґрус потребує спеціальних підживлень. Одним із найважливіших аспектів є баланс поживних елементів, серед яких калій, фосфор та магній. Калій сприяє підвищенню солодкості плодів, фосфор допомагає розвиватися кореневій системі, а магній зміцнює рослину та робить її стійкішою до захворювань.

Органічні добрива

Використовувати органічні добрива, такі як компост чи перегній, теж дуже корисно для аґрусу. Вони не тільки збагачують ґрунт необхідними мікроелементами, а й покращують його структуру. Добрива слід вносити кілька разів на рік, особливо на початку весни, в період росту та в кінці літа. Важливо пам'ятати, що добрива краще вносити зранку або ввечері, коли температура на вулиці не така висока, аби уникнути перегріву рослини.

Правильне підживлення, разом із належним поливом, допоможе значно збільшити врожай аґрусу. Для рідких добрив важливо слідувати інструкціям на упаковці, правильно розводити їх і стежити за тим, щоб ґрунт не був перенасичений. У результаті, при належному догляді, ваш аґрус порадує великими, солодкими ягодами вже в кінці літа.