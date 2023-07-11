Цей пиріг з двох видів тіста та малини можна приготувати і з іншими ягодами і фруктами: з черешнею, абрикосами або сливою. Загалом з будь-якими соковитими фруктами та ягодами.



Інгредієнти:

малина 500 г

сметана або вершки 200 г

пшеничне борошно 25 г +150 г (пісчне тісто)

цукор 75 г +1 ст.л. (пісочне тісто)

яйця 2 шт.

жовток 1 шт.

м’яке масло 75 г

розпушувач 5 г

сіль

За бажанням можна посипати пиріг цукровою пудрою та прикрасити м'ятою (фото La Cuisine de l'été)

Замісити пісочне тісто: змішати борошно (150 г) з розпушувачем. Змішати з цукром, сіллю, маслом та жовтком. Добре вимішати, додаючи трохи крижаної води: тісто повинно легко відлипати від рук.Зробити з нього кулю, загорнути в харчову плівку та поставити на годину в холодильник.



Приготувати рідке тісто: у великій мисці змішати сметану або вершки з борошном 25 г), цукром та 2 яйцями.



Розігріти духовку до 200°, змастити маслом велику круглу форму. Розкачати пісочне тісто в тонкий шар та акуратно викласти у форму. Наколоти виделкою та поставити в духовку хвилин на 10-15.

Дати вистигнути, викласти на дно малину. Залити рідким тістом і поставити в форму в духовку ще на 15-20 хвилин.