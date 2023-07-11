Пиріг з двох видів тіста з малиною. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Цей пиріг з двох видів тіста та малини можна приготувати і з іншими ягодами і фруктами: з черешнею, абрикосами або сливою. Загалом з будь-якими соковитими фруктами та ягодами.
Інгредієнти:
- малина 500 г
- сметана або вершки 200 г
- пшеничне борошно 25 г +150 г (пісчне тісто)
- цукор 75 г +1 ст.л. (пісочне тісто)
- яйця 2 шт.
- жовток 1 шт.
- м’яке масло 75 г
- розпушувач 5 г
- сіль
За бажанням можна посипати пиріг цукровою пудрою та прикрасити м'ятою (фото La Cuisine de l'été)
Замісити пісочне тісто: змішати борошно (150 г) з розпушувачем. Змішати з цукром, сіллю, маслом та жовтком. Добре вимішати, додаючи трохи крижаної води: тісто повинно легко відлипати від рук.Зробити з нього кулю, загорнути в харчову плівку та поставити на годину в холодильник.
Приготувати рідке тісто: у великій мисці змішати сметану або вершки з борошном 25 г), цукром та 2 яйцями.
Розігріти духовку до 200°, змастити маслом велику круглу форму. Розкачати пісочне тісто в тонкий шар та акуратно викласти у форму. Наколоти виделкою та поставити в духовку хвилин на 10-15.
Дати вистигнути, викласти на дно малину. Залити рідким тістом і поставити в форму в духовку ще на 15-20 хвилин.