Пиріг з пісочного тіста з аґрусом та меренгою вирішує кілька задач: утилізує аґрус та дуже добре смакує.

Інгредієнти:

Аґрус свіжий приблизно 250 гр.

Для пісочного тіста:

вершкове масло (кімнатної температури) 100 гр.

цукрова пудра 50 гр.

сіль дрібка

жовтки 2 шт.

борошно 150 гр

Для меренги:

Яєчні білки (холодні) 2 шт.

цукор 100 гр.

Так само можна пекти пиріг з порічною, вишнею чи іншими ягодами, регулюючи кількість цукру (фото Shutterstock)

Зробити пісочне тісто. Для цього змішати борошно з цукровою пудрою, сіллю, жовтками та м'яким вершковим маслом. Замісити гладке тісто. Загорнути у харчову плівку та покласти на 2 години в холодильник.

Помити аґрус, ножицями обрізати хвостики. Розігріти духовку до 200°. Тонко розкачати пісочне тісто, викласти у форму діаметром 26 см та трохи проткнути дно виделкою.

На тісто викласти цілі ягоди аґрусу. Якщо ви любите солодке, то можна додати до ягід трохи цукру. Пекти у духовці приблизно 30 хвилин. Витягнути пиріг із духовки та трохи охолодити.

Холодні яєчні білки збити міксером до стійких піків, поступово підсипаючи цукор. Така меренга називається французькою, але можна використати будь-яку іншу, що зручніше приготувати. Усі рецепти тут.

Викласти зверху на аґрус збиті. Поставити в духовку ще на 10 хвилин, поки меренга злегка не потемніє. Треба вважати, вона дуже швидко може згоріти. Пильнуйте.

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