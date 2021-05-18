Рутина, «зона комфорту», стабільність – як би ми не називали звичний стан речей, все одно у якийсь момент підсвідомо відчуваємо потребу щось змінити. Перезавантаження потрібне сучасній людині, як ковток свіжого повітря, адже саме воно дозволяє переключити режими та віднайти новий ресурс для того, аби рухатися далі. І для цього зовсім необов'язково змінювати місце проживання чи роботи: достатньо просто спробувати щось нове.

Наприклад, пройти дистанцію від 6 до 100 кілометрів у Пішому марафоні від POHOD100, що стартує 22 травня о 9:30 від стадіону «Арена Львів». Ця подія відбувається вже вдруге у нашому місті та пропонує учасникам кинути собі виклик, щоб вийти з випробування оновленим та мотивованим. Такі піші походи практикуються не просто як спортивний захід, а як динамічна медитація. Хода у рівномірному темпі, краса ландшафтів, що змінюються, як у калейдоскопі, сильні люди поряд дозволяють перезавантажити розум і зняти стрес. Психологічний ефект теж має місце: учасники походу відчувають гордість за подолану дистанцію, а це, як наслідок, підвищує самооцінку та впевненість у своїх силах. Недарма за 3 роки існування ініціативи POHOD100 до Піших марафонів приєдналася понад 1000 людей.

Цьогоріч похід відбудеться за підтримки житлового комплексу малоповерхової забудови «Еко-Дім на Надійній» та мережі освітніх закладів «ЕКОЛЕНД». Учасниками можуть стати як дітлахи, так і люди похилого віку (від 7 до 70 років) – адже марафон має на вибір дистанцію 6, 12, 25, 50 або 100 км. Маршрут пролягатиме через мальовничі околиці Львова та супроводжуватиметься екологічною ініціативою: на першому кілометрі дистанції учасники збиратимуть сміття. Адже очищення розуму неможливе без чистої природи.

«Ми йдемо на низькому пульсі і людина не напружує серце та не зношує свій організм, на відміну від бігових марафонів, – розповідає засновник POHOD100 Максим Пучин. – Темп походу середній, ми всі йдемо групою, з нами капітани-провідники, які допомагають людям у поході, мотивують їх. Через кожні 5-6 кілометрів ходи у нас привал: від 5 до 10 хв, на яких люди роззуваються, аби ноги могли подихати, змащують пальці ніг вазеліном, щоб захистити від натирань і мозолів. Якщо з часом комусь важко йти у такому темпі, ми перерозподіляємо людей у дві групи з капітанами з різною швидкістю ходи».

Для найменших учасників та їхніх батьків підійде коротка дистанція у 6 кілометрів. Тим паче, її фініш стане маленьким святом на території ЖК «Еко-Дім на Надійній». Тут учасникам вручать медалі та почастують смаколиками.

Та якщо людина відчуває достатньо сил, аби подолати 50 чи навіть 100 кілометрів без сну, – може сміливо зголоситися на максимальні дистанції, бо саме вони дозволяють досягнути бажаного ефекту.

«Піший марафон – це чи не найкращий спосіб доторкнутися до свого розуму. На завершальному етапі походу, коли вже світає, учасникам важко і хочеться спати, їм ліньки рухатися далі. У такий момент людина вже звикла до втоми, тож не звертає увагу на тіло. Вона не хоче розмовляти, всі зазвичай йдуть мовчки. І в цей момент спрацьовує динамічна медитація на природі, коли людина забуває про всі свої буденні турботи, перестає жити проблемами минулого чи мріями майбутнього і просто перебуває тут і зараз. Її розум максимально відкривається», – розповів Максим Пучин, засновник ініціативи POHOD100

Кинути виклик рутині та не боятися зробити крок назустріч невідомому – це чи не основна місія Пішого марафону від POHOD100. Зміна картинки, така необхідна мешканцю великого міста. Розкриття власного потенціалу. Перезавантаження, що допомагає віднайти синергію з власним розумом. Можливість відчути і зрозуміти внутрішній та зовнішній світ. У кожного свої очікування та свої, особистісні результати – але точно зі знаком плюс. Саме тому «Еко-Дім на Надійній», філософія якого жити в гармонії з природою, рекомендує охочим приєднатися та подарувати собі незабутню пригоду і цікавий досвід, здатний підвищити якість нашого життя.

Для участі у Пішому марафоні реєструйтеся на сайті POHOD.