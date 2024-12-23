На території аеродрому пролунав вибух

У понеділок, 23 грудня, Ростовську область Росії атакували ударні безпілотники. Місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи в районі стратегічного аеродрому окупантів – інформацію про це підтвердив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Про вибухи в районі міста Міллерово повідомили ввечері 23 грудня очевидці. На відео, поширених місцевими Telegram-каналах, видно, як один з безпілотників, які намагаються збити російські мобільні групи, падає на територію аеродрому.

За даними Коваленка, безпілотники атакували місцевий аеродром «Міллерово», розташований за 20 км від українсько-російського кордону. Аеродром росіяни використовують для атак на Україну

«Слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на Сході та Півдні України», – повідомив голова ЦПД.

Влада Ростовської області традиційно заявила нібито про збиття усіх БпЛА. У пресслужбі російського міністерства оборони заявили, що над областю нібито знищили дев’ять дронів, звинувативши в атаці Україну.