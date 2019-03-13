Після авіакатастрофи в Ефіопії вартість компанії Boeing впала на 47 млрд доларів

Після падіння лайнера акції компанії Boeing подешевшали з 422,5 млрд доларів до 375,4 млрд доларів. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на дані Yahoo Finance.

Як повідомляється, падіння літака сумарна вартість акцій компанії за підсумками торгів п'ятниці, 8 березня, становила 422,5 млрд доларів, а капіталізація - 238,7 млрд доларів.

З початку робочого тижня після падіння лайнера акції подешевшали до 375,4 млрд доларів, а капіталізація знизилася на 26,6 млрд - до 212,1 млрд доларів.

Зазначимо, що після трагічної авіакатастрови рейсу ET302 «Ефіопських авіаліній» більше половини світового парку Boeing 737 MAX припинили польоти. Зокрема, напередодні Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max. Крім того заборону на використання літаків Boeing 737 MAX ввели Індонезія, Сінгапур, Китай, та Мексика. Австралія ввела тимчасову заборону на використання цих літаків.

Зазначається, що це вже друга масштабна авіакатастрофа за участі літаків Boeing за останні декілька місяців, через що й виникла паніка на фондовому ринку. У жовтні 2018 в Індонезії розбився пасажирський літак зі 188 людьми на борту. За кілька хвилин після зльоту він втратив зв’язок з диспетчерами та впав у море.

Дане падіння акцій компанії стало другим наймасштабнішим в її історії після подій 11 вересня 2001 року, коли літаки Boeing захопили терористи та направили їх на будівлі Світового торговельного центру у Нью-Йорку.

Як інформував ZAXID.NET, 10 березня в Ефіопії з невідомих причин розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.