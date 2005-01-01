Після дворічної перерви Україна знову купуватиме газ в Росії

Також уряд імпортуватиме газ з Європи

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 13:045661

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Після дворічної перерви Україна знову купуватиме газ в Росії
фото ілюстративне
Наразі не повідомляється про конкретні терміни відновлення закупівель у росіян

Протягом 2018 року «Нафтогаз України» придбає у російського «Газпрому» 4-5 млрд кубометрів газу. Також продовжиться імпорт з Європи. Про це на прес-конференції сказав керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв, передає «Укрінформ».

«Ми, як «Нафтогаз», плануємо імпортувати з двох напрямків. Ціна, яку нині зобов'язаний встановити «Газпром», є дуже привабливою. Цим економічним бенефітом треба користуватися», – пояснив Коболєв, але не назвав дату, коли постачання з РФ відновлять.

Нагадаємо, Україна не купує газ у Росії понад два роки – від кінця листопада 2015-го. Київ чекав на рішення Стокгольмського арбітражу щодо умов контракту «Нафтогазу» та «Газпрому». Після ухвалення рішень на користь України в уряді знову готові купувати російський газ.

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу Україна зобов'язана відновити постачання мінімальних обсягів газу з Росії відповідно до положення контракту «бери або плати».

Як писав ZAXID.NET, Комерційний суд у Стокгольмі переглянув положення газової угоди 2009 року. Арбітраж знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у російського «Газпрому», на 27,4% – до 352 доларів з 485 доларів за 1 тис. м3.

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