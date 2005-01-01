Уряд планує підвищення ціни на газ з квітня, — ЗМІ

Уряд готується підвищити ціну на газ для населення

Уряд планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш ніж 8%. Відповідний проект постанови підготовлений Міністерством енергетики та вугільної промисловості, передають «Українські Новини».

Згідно з документом, з 1 квітня пропонується повністю відійти від принципу визначення ціни газу для населення і перегляду її кожні шість місяців залежно від ціни імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період).

Спеціальні зобов'язання на суб'єкти ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу будуть покладатися на період 2018-2021 років. У міністерстві запланували, що ціна газу буде визначатися на рік – з 1 квітня 2018 р. по 1 квітня 2019 р. і так далі. Вона буде формуватися як середньоарифметична ціна імпортного газу на німецькому газовому хабі (NCG) без урахування вартості транзиту до кордону України (Hub). За шість місяців попереднього року – 1 квітня по 30 вересня і буде переводиться в гривню за курсом, чинним на період закупівлі.

«Українські Новини» зазначають, що за такою методикою з 1 квітня 2018 року ціна газу для населення може збільшитися на 8,3% тобто, з 4942 грн за тисячу кубометрів до 5352 грн. Чинною така ціна буде до 1 квітня 2019 року.

Пізніше новинне агентство з посиланням на «розрахунки учасників ринку» повідомило, що для кінцевого споживача ціна збільшиться з нинішніх 6 958 гривень/тис. м3 до 7 999 гривень/тис.м3, тобто на 15%. Судячи з усього, у другій оцінці враховані ПДВ і витрати на транспортування.

Згодом прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що нічого не знає про заплановане підвищення ціни на газ.

«У ЗМІ вранці читаю: уряд планує підвищити ціну на газ. А я про це взагалі нічого не знаю. Але ЗМІ про це пишуть», — заявив Гройсман.

Міністр енергетики Ігор Насалик, своєю чергою, запевнив, що підвищення ціни на газ — це «абсолютна дурниця». Він сказав, що Міненерго не ініціює підвищення цін.

Як писав ZAXID.NET, НКРЕ наприкінці квітня 2016 року почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, затвердивши її на другий-четвертий квартали 2016 року. Порядок передбачає визначення ціни вугілля за формулою «вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну».

Тобто за формулою «Роттердам+» вугілля українських виробників купується за ціною палива в нідерландському порту Роттердам (південноафриканське або американське вугілля, транспортоване морем до порту). При цьому до ціни додали ще й уявну вартість перевезення з Роттердама в Україну і перевалку такого вугілля в порту.

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче.