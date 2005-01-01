В уряді заявили, що наразі не планують підвищувати ціну на газ для населення

Прем'єр запросив інформацію про ціну поставок газу для населення у «Нафтогазу»

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 14:081160

До теми

В уряді заявили, що наразі не планують підвищувати ціну на газ для населення
фото з сайту ТСН
Гройсман і Насалик стверджують, що з квітня газ не подорожчає

Міністерство енергетики та вугільної промисловості не ініціює підвищення ціни на газ для населення. Про це під час засідання уряду повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, пише «РБК-Україна».

Так прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про те, що українські ЗМІ активно мусують тему підвищення вартості газу для побутових споживачів, якого нібито вимагає Міністерство енергетики.

«Засоби масової інформації пишуть що Ви (міністерство енергетики -ред.) ініціюєте підняття ціни на газ? А я взагалі про це нічого не знаю. Чи це так?», – сказав глава уряду.

У свою чергу Насалик відповів, що це не відповідає істині. «Це абсолютна дурість. Цей законопроект, який буде розглядатися...він не має ніякого відношення до підвищення ціни на газ. Ми не ініціюємо підвищення ціни на газ», – сказав Насалик.

У той же час Гройсман доручив міністру енергетики зробити запит в НАК «Нафтогаз України» про те, за якою ціною він, як трейдер, готовий постачати газ для населення. «Потім ми цю ціну оприлюднимо. Тільки конкретну цифру», – зазначив Гройсман.

Як писав ZAXID.NET, Кабмін планує змінити методику визначення ціни на газ для населення з квітня 2018 року, що може призвести до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

«Українські Новини» повідомили, згідно із новою методикою, з 1 квітня 2018 року ціна газу для населення може збільшитися на 8,3% тобто, з 4942 грн за тисячу кубометрів до 5352 грн і діяти вона буде до 1 квітня 2019 року.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У платіжках за грудень газовики розділять суму за спожитий газ та аванс ZAXID.NET
Після дворічної перерви Україна знову купуватиме газ в Росії ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук