В уряді заявили, що наразі не планують підвищувати ціну на газ для населення

Гройсман і Насалик стверджують, що з квітня газ не подорожчає

Міністерство енергетики та вугільної промисловості не ініціює підвищення ціни на газ для населення. Про це під час засідання уряду повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, пише «РБК-Україна».

Так прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про те, що українські ЗМІ активно мусують тему підвищення вартості газу для побутових споживачів, якого нібито вимагає Міністерство енергетики.

«Засоби масової інформації пишуть що Ви (міністерство енергетики -ред.) ініціюєте підняття ціни на газ? А я взагалі про це нічого не знаю. Чи це так?», – сказав глава уряду.

У свою чергу Насалик відповів, що це не відповідає істині. «Це абсолютна дурість. Цей законопроект, який буде розглядатися...він не має ніякого відношення до підвищення ціни на газ. Ми не ініціюємо підвищення ціни на газ», – сказав Насалик.

У той же час Гройсман доручив міністру енергетики зробити запит в НАК «Нафтогаз України» про те, за якою ціною він, як трейдер, готовий постачати газ для населення. «Потім ми цю ціну оприлюднимо. Тільки конкретну цифру», – зазначив Гройсман.

Як писав ZAXID.NET, Кабмін планує змінити методику визначення ціни на газ для населення з квітня 2018 року, що може призвести до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

«Українські Новини» повідомили, згідно із новою методикою, з 1 квітня 2018 року ціна газу для населення може збільшитися на 8,3% тобто, з 4942 грн за тисячу кубометрів до 5352 грн і діяти вона буде до 1 квітня 2019 року.