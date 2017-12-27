У платіжках за грудень газовики розділять суму за спожитий газ та аванс

На Львівщині за рік відкрили понад 80 підприємств з іноземним капіталом

Антимонопольний комітет рекомендував ТОВ «Львівгаз Збут» розділити на окремі рядки суму за фактично спожитий газ та рекомендований платіж.

У квитанціях за листопад підприємство пропонувало разом із сумою за спожиті кубометри заплатити аванс за грудень. У «Львівгаз Збуті» стверджували, що так хочуть убезпечити споживачів від пені за невчасну оплату. Втім у споживачів це викликало обурення.

«От зараз у мене там велика сума прийшла. Точніше: спожив на велику суму, а прийшла ще вдвічі більша. Де ж я зразу так зможу заплатити? Тому це дуже незручно, коли дають аванс наперед, щоб ми заплатили», – пояснив споживач «Львівгаз Збуту» В’ячеслав.

У таких діях «Львівгаз Збуту» побачив порушення Антимонопольний комітет. У відомстві інформацію у платіжках визнали такою, що вводить споживачів в оману.

«Оперативно були надані рекомендації «Львівгаз Збуту» переформатувати питання рекомендованого авансу, щоби було зрозуміло, доступно для споживача, що саме є оплатою за спожитий газ, а що є рекомендованим авансом», – розповів заступник голови, начальник першого відділу Антимонопольного комітету Сергій Оленюк.

Газовики з рекомендаціями погодились. Вже у грудневих платіжках обіцяють розділити на окремі рядки суму до сплати та аванс. А також дадуть коротке пояснення, що таке рекомендована оплата. Тепер всі споживачі зможуть заплатити лише за той газ, який спожили.

«Уже налаштовано в банках, змінено програмне забезпечення і споживач має право самостійно вибирати суму до сплати», – зазначила начальниця відділу розрахунків ТОВ «Львівгаз Збут» Ольга Чабан.

Нові платіжки прийдуть споживачам до 20 січня.