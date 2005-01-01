В компанії «Надра України» розповіли про запаси газу в Україні

В Україні запасів природного газу за нинішніми темпами видобутку вистачить на 22 роки, написав голова правління державної компанії «Надра України» Ярослав Климович у статті, опублікованій в «Урядовому кур’єрі».

Він стверджує, що в Україні налічується близько 402 родовища вуглеводнів, у промисловій розробці — 269, а запаси складають 905,6 млрд куб. м. газу.

З його слів, 94,7% доступних до видобутку запасів знаходяться на суші, а 5,3% – на шельфі Азовського і Чорного морів.

Однак Климович зазначив, що з цих запасів можна добути тільки половину – 452,8 млрд куб. м. газу. Добути їх можна протягом 22 років.

Крім того, він додав, що якщо ще врахувати перспективні ресурси, то до запасів можна приплюсувати ще 256,6 млрд куб. м. газу.

Поліпшити ситуацію з забезпеченням України власним газом, на думку Климовича, можна за рахунок широкомасштабних геологорозвідувальних робіт на територіях, де розташовані ресурси у 5,6 трлн куб. м. газу, а також за рахунок розвідки нетрадиційних покладів газу.

Нагадаємо, у 2016 році загальний обсяг видобутку газу в Україні склав 14,6 млрд куб. м. У 2017 році Україна встановила чотирирічний рекорд з видобутку газу.

Крім того, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Україна нарощує обсяги видобутку газу і до 2020 року повинна видобувати не менше 20 млрд куб. м власного газу на рік.