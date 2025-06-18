Двоє кандидатів проходять в другий тур

У другий тур виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка вийшли двоє кандидатів. Це колишній ректор, якого звільнили за рішенням судів, Богдан Буяк та його опонентка, докторка педагогічних наук, професорка Ірина Задорожна.

Вибори ректора в університеті відбулися 18 червня. Загалом на посаду ректора претендували семеро кандидатів, кожен з яких презентував свою програму бачення розвитку вищого навчального закладу. В першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому вибори продовжаться у другому турі, повідомило «Терміново». Загалом до голосування долучилися понад 600 виборців. 4 бюлетені визнали недійсними, ще 9 виборців не підтримали жодного з кандидатів.

Результати голосування в першому турі:

Богдан Буяк – 192 голоси

Ірина Задорожна – 95 голосів

Ігор Гевко – 93 голоси

Андрій Кузишин – 79 голосів

Надія Дробик – 57 голосів

Світлана Калаур – 39 голосів

Юрій Древніцький – 33 голоси.

Найбільше голосів отримав 50-річний Богдан Буяк, але для перемоги йому не вистачило необхідної більшості – 50% + 1 голос. Тож, згідно з процедурою, відбудеться другий тур, у якому візьмуть участь два кандидати, що набрали найбільше голосів: Богдан Буяк та Ірина Задорожна. Наразі дату другого туру поки що не оголосили.

Додамо, що Богдан Буяк, який набрав найбільше голосів серед виборців, очолював педагогічний університет Тернопільщини з грудня 2017 року. В жовтні 2024 року його звільнили за рішенням кількох судів. Зокрема, Тернопільський окружний адміністративний суд в березні 2024 року визнав вибори ректора Тернопільського педуніверситету 2024 року такими, що не відбулися. Богдан Буяк також відомий тим, що отримав звання «Плагіатор 2023» у межах антипремії «Академічна негідність 2023 року». Науковця звинувачували у плагіаті в докторській дисертації, яку він захистив у 2013 році.