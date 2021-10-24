У суботу ввечері, 23 жовтня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород у Самбірському районі водій маршрутного автобуса «Львів-Муроване» збив велосипедиста. Від удару велосипедиста відкинуло на смугу зустрічного руху, де на нього наїхав автомобіль Ford Escort. Унаслідок подвійного наїзду велосипедист загинув.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що аварія сталася близько 19:30 на трасі «Львів-Самбір-Ужгород» між селом Чернихів та містом Новий Калинів Самбірського району.

63-річний водій маршрутного автобуса «БАЗ А07923» сполучення «Львів-Муроване», мешканець села Княгиничі Мостиської громади, здійснив зіткнення з велосипедистом, який їхав у попутному напрямку. Внаслідок зіткнення велосипедиста відкинуло на зустрічну смугу руху, де на нього наїхав автомобіль Ford Escort, яким керував 62-річний мешканець селища Великий Любінь.

Після подвійного наїзду велосипедист від отриманих травм загинув на місці події. Його особу наразі встановлюють. На вигляд чоловікові близько 50-60 років.