59-річний велосипедист з села Залужани загинув на місці

У п’ятницю увечері, 22 жовтня, на трасі біля села Черляни (передмістя Городка) п'яний 46-річний водій Volkswagen Golf збив 59-річного велосипедиста. Унаслідок ДТП велосипедист загинув.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що аварія сталася близько 18:30 на автодорозі Т-1425 біля села Черляни Городоцької громади. 46-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, мешканець села Підгайчики Самбірського району, скоїв наїзд на 59-річного велосипедиста, мешканця села Залужани Великолюбінської громади.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля був у стані алкогольного сп'яніння

Велосипедист їхав у попутному напрямку. Унаслідок ДТП постраждалий загинув на місці події.

За даними поліції, водій Volkswagen Golf перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.