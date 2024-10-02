59-річний велосипедист з села Залужани загинув на місці ДТП

Городоцький районний суд визнав невинуватим водія Volkswagen Golf Михайла Назара у смертельній ДТП із велосипедистом біля Городка. Суд встановив, що велосипедист різко виїхав на дорогу й водій не фізично не мав змоги запобігти зіткненню.

ДТП трапилась 22 жовтня 2021 року на трасі біля села Черляни, що в передмісті Городка. 46-річний водій Volkswagen Golf Михайло Назар на смерть збив 59-річного велосипедиста. За інформацією поліцейських, які освідували водія, за кермом він був нетверезим.

У суді Михайло Назар своєї провини не визнав і пояснив, що того дня повертався додому з роботи. На узбіччі він побачив велосипедиста, який раптово виїхав на його смугу. Водій екстрено загальмував, але уникнути зіткнення не вдалось. Після цього водій відтягнув іще живого велосипедиста на узбіччя, викликав швидку і поліцію. Він стверджує, що алкоголю того дня не вживав.

Михайло Назар також повідомив, що сплатив родині загиблого моральну шкоду, однак дружина велосипедиста це заперечила. За її словами, родині водія непідйомна сума, яку вона озвучила

Судова експертиза виявила в крові водія 1,3% різних спиртів, а в крові велосипедиста – 2,6%. Інженерно-транспортна експертиза не виявила порушень у діях Михайла Назара, натомість експерти вказали, що загиблий перед виїздом на смугу мав переконатися у безпечності маневру та дати дорогу автомобілю. Також суд встановив, що велосипедист виїхав на смугу на такій відстані від автомобіля, що водій фізично не міг запобігти ДТП. Суд також не знайшов доказів, що водій за кермом був нетверезим.

Враховуючи обставини справи, суддя Городоцького райсуду Ольга Ференц не знайшла доказів вини Михайла Назара в смертельній ДТП та виправдала за ч. 3 ст. 286 ККУ. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.