Після публікації у ЗМІ львівська поліція почала розслідування побиття учнів училища
Після виходу сюжету ZAXID.NET про знущання третьокурсників Львівського училища технологій над молодшими учнями поліція почала свою перевірку цього інциденту. Про початок перевірки прес-служба Нацполіції повідомила у середу, 18 вересня.
«У ЗМІ було оприлюднено відеосюжет, в якому йшлося про те, що нібито в гуртожитку одного з навчальних закладів Львова студенти третього курсу побили другокурсників. Інформація про подію внесена в журнал єдиного обліку. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та причетних осіб. Вирішується питання правової кваліфікації», – йдеться в повідомленні правоохоронців.
Поліцейські наразі не озвучують деталей інциденту, втім, відомо, що йдеться про оприлюднений ввечері 17 вересня сюжет ZAXID.NET про ситуацію в гуртожитку Львівського училища технологій та сервісу на вул. Кривоноса.
Відео знущань старших учнів над молодшими потрапило до активістів, які й повідомили журналістів про цей інцидент. Відео зняв один із учасників побиття, якого також залякали третьокурсники. На кадрах чітко зафіксовано, як кілька третьокурсників, які навчаються на кухарів-кондитерів, йдуть в кімнату до молодших учнів, будять їх і б'ють ногами.
Сам інцидент стався ще минулого тижня. В. о. директора училища Оксана Чайковська у розмові з журналістом ZAXID.NET заявила, що всі учасники конфлікту виселені з гуртожитку. «Сильних ушкоджень немає. Батьки не хотіли знімати побої, хоч ми пропонували. Один хлопчик мав синець під оком, інший – подряпане лице. На сьогоднішній день вони усі виселені з гуртожитку і будемо приймати рішення педагогічної ради стосовно їх подальшого перебування в училищі», – розповіла Оксана Чайковська.
Також вона додала, що троє нападників уже не вперше порушують дисципліну.