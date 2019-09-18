Після публікації у ЗМІ львівська поліція почала розслідування побиття учнів училища

Усіх учасників конфлікту вже виселили з гуртожитку училища

Після виходу сюжету ZAXID.NET про знущання третьокурсників Львівського училища технологій над молодшими учнями поліція почала свою перевірку цього інциденту. Про початок перевірки прес-служба Нацполіції повідомила у середу, 18 вересня.

«У ЗМІ було оприлюднено відеосюжет, в якому йшлося про те, що нібито в гуртожитку одного з навчальних закладів Львова студенти третього курсу побили другокурсників. Інформація про подію внесена в журнал єдиного обліку. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту та причетних осіб. Вирішується питання правової кваліфікації», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Поліцейські наразі не озвучують деталей інциденту, втім, відомо, що йдеться про оприлюднений ввечері 17 вересня сюжет ZAXID.NET про ситуацію в гуртожитку Львівського училища технологій та сервісу на вул. Кривоноса.

Відео знущань старших учнів над молодшими потрапило до активістів, які й повідомили журналістів про цей інцидент. Відео зняв один із учасників побиття, якого також залякали третьокурсники. На кадрах чітко зафіксовано, як кілька третьокурсників, які навчаються на кухарів-кондитерів, йдуть в кімнату до молодших учнів, будять їх і б'ють ногами.

Сам інцидент стався ще минулого тижня. В. о. директора училища Оксана Чайковська у розмові з журналістом ZAXID.NET заявила, що всі учасники конфлікту виселені з гуртожитку. «Сильних ушкоджень немає. Батьки не хотіли знімати побої, хоч ми пропонували. Один хлопчик мав синець під оком, інший – подряпане лице. На сьогоднішній день вони усі виселені з гуртожитку і будемо приймати рішення педагогічної ради стосовно їх подальшого перебування в училищі», – розповіла Оксана Чайковська.

Також вона додала, що троє нападників уже не вперше порушують дисципліну.