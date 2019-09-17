Учні львівського училища зняли на камеру знущання над однолітками

Справжня дитяча дідівщина з побиттям та погрозами у гуртожитку навчального закладу. У Львівському вищому професійному училищі технологій та сервісу, що на вул. Кривоноса, учні старших курсів били своїх колег по навчанню. Відео знущань випадково опинилось у руках небайдужих і лише тоді набуло розголосу.

На відео, яке потрапило до активістів учні третього курсу, що навчаються на кухарів-кондитерів йдуть з'ясовувати стосунки у кімнату другокурсників. Виламують двері та починають лупцювати усіх, хто прокинувся. Це знімають на два телефони.

Інцидент відбувся ще минулого тижня. Та відео нападу потрапило до активістів, які вирішили втрутитись у ситуацію. За їх словами, самі потерпілі залякані і на контакт не йдуть, тому звернулись до дирекції училища.

«Прийшли до директорки, щоб нападники були покарані. Запропонували їй м’який метод, це виключення з навчального закладу. Бо це криміналітет, який не може знаходитись серед звичайних учнів, залякувати їх, бити, щоби вони страждали і психічно, і фізично. Вже минув тиждень, але нам назустріч вона не пішла», – розповідає активіст організації С14 Марк «Майор».

У самому гуртожитку журналісти ZAXID.NET натрапили на одного з хлопців, які знімали побиття. Каже: третьокурсники випили і вирішили помститись за якусь образу.

«Я лежав, до мене прийшли, щоб я йшов бити другий курс, я сказав, що я їх бити не буду. Вони почали мене бити, сказали, якщо я їх не буду бити, то мені буде «хана». Я відмовився, отримав і вони сказали, що, якщо я зніму відео, то вони мене не будуть чіпати. Я зняв відео і вони мене не чіпали», – розповів один із свідків булінгу.

У дирекції училища ZAXID.NET запевнили, що на скандал реагують. Троє нападників – із Рівненщини, Бродів та Закарпаття – уже не вперше порушують дисципліну. Та з гуртожитка обіцяють виселити усіх: і тих, хто бив, і тих, кого лупцювали.

«Сильних ушкоджень немає. Батьки не хотіли знімати побої, хоч ми пропонували. Один хлопчик мав синець під оком, інший – подряпане лице. На сьогоднішній день вони усі виселені з гуртожитку і будемо приймати рішення педагогічної ради стосовно їх подальшого перебування в училищі», – повідомила в.о. директорки училища Оксана Чайковська.

У Львівській обласній адміністрації обіцяють провести службове розслідування, зокрема і щодо роботи педагогів.

«Проведемо службове розслідування. Окрім цього, проведемо раду профілактики правопорушень із залученням відділу ювенальної превенції Нацполіції, з метою встановлення винних осіб і притягнення їх до адміністративної відповідальності», – пообіцяв заступник директора департаменту освіти і науки ЛОДА Ігор Гайдук.

Батьки жертв нападу до поліції не звертались. Та цей випадок усе одно заслуговує на увагу правоохоронців, вважає юрист.

«Група людей порушує одночасно спокій, перериває сон цілої групи інших людей, це підпадає однозначно під ознаки хуліганства вчиненого групою осіб. Має місце цькування, переслідування, де відповідальність несуть не тільки підлітки, їхні батьки, а й керівники навчального закладу», – впевнений адвокат Олег Мицик.

Наразі в училищі спілкуються із батьками хуліганів та постраждалих. Жертви булінгу тимчасово припинили навчання і поїхали додому. Чи виключати нападників із навчального закладу педагогічна рада вирішуватиме вже у середу або четвер.