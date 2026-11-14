Еколог обстежує місце розливу олії на Миколаївщині

Унаслідок російської атаки на олійноекстракційний завод у Миколаївській області олією забруднило понад 3500 м² землі. Про це повідомили в Міністерстві економіки та довкілля.

За даними міністерства, 12 листопада російський БпЛА влучив у територію заводу в селі Бандурка. Унаслідок удару пошкоджено чотири ємності із соняшниковою олією, одну з яких повністю зруйновано. Олія витекла на прилеглу земельну ділянку, не загрожуючи житловій забудові.

Фахівці Державної екологічної інспекції України обстежили територію та встановили, що площа забруднення перевищує 3500 м².

«Станом на 12:00 13 листопада потрапляння олії до водних об’єктів не зафіксовано. На території підприємства відкачують олію та облаштовують додаткові земляні бар’єри, щоб запобігти подальшому поширенню забруднення», – ідеться в повідомленні.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після отримання результатів лабораторних досліджень фахівці розрахують розмір збитків, завданих довкіллю внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, 12 листопада про зупинку всіх своїх заводів оголосив найбільший виробник олії в Україні – Kernel. Водночас у компанії повідомили, що продовжуватимуть відвантажувати продукцію зі складських запасів. На українському ринку агрохолдинг продає фасовану соняшникову олію під брендами «Щедрий Дар», «Стожар» і «Чумак».