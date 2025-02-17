Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького

Після розголосу у ЗМІ та соцмережах Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького в Ужгороді скасував тендер на закупівлю Toyota Proace Verso очікуваною вартістю майже 2 млн грн. У Закарпатській ОВА зазначили, що музей оголосив тендер без погодження обласної адміністрації, облради. Заступник голови Закарпатської ОВА адміністрації Юрій Гузинець у понеділок, 17 лютого, повідомив, що керівницю музею притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

«Після перевірки всі обставини стали очевидними: така покупка не на часі. У час війни, коли кожна гривня бюджету має бути спрямована на справді важливі речі, такі як підтримка військових, соціальні ініціативи чи бодай ремонт даху музею, витрачати майже 2 млн грн на автомобіль – абсолютно неприпустимо», – написав Юрій Гузинець.

У системі державних закупівель Prozorro тендер на придбання автомобіля Toyota Proace Verso з дизельним двигуном на вісім місць Закарпатський обласний краєзнавчий музей оголосив 14 лютого. Підрядник мав доставити автомобіль до 20 березня. Інформації про скасування закупівлі через «відсутність подальшої потреби в закупівлі, відсутність фінансування» на сторінці тендеру з'явилася 17 лютого.

Автомобіль, який хотіли придбати у музеї. Фото з сайту Toyota

Зазначимо, що директоркою краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького з 2022 року є Ольга Шумовська. За 2024 рік музей уклав договорів на 13,6 млн грн.

У коментарі «Суспільному» Ольга Шумовська розповіла, що на автомобіль музей збирав 2,5 роки. За словами директорки, це гроші, які музей заробив, надаючи платні послуги.

«Одну свою машину віддали для ЗСУ, інше авто – списане через технічні несправності, непридатне. Хотіли придбати мікроавтобус, щоб ефективніше працювати і заробляти гроші. Ми розглядати таку машину, щоб за потреби можна було перевозити експонати. До прикладу, нещодавно ми перевозили у Львів ікони для реставрації. Також у нас є різні робочі делегації», – сказала Ольга Шумовська.

Вона додала, що за потрібними технічними характеристиками Toyota Proace Verso виявилась найдешевшим автомобілем, інші ж коштували на сотні тисяч гривень дорожче. За словами Ольги Шумовської, музей почав більше заробляти: у 2021 році прибуток був – 4 млн грн, а у 2024-му – 10,5 млн грн.

Додамо, що музей існує з 1945 року в Ужгородському замку, який є пам'яткою архітектури національного значення. Фонди музею налічують 120 тис. пам'яток.