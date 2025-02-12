У селі Вислобоки планували відремонтувати дорогу за 24 млн грн

Після втручання прокуратури Жовтанецька сільська рада на Львівщині розірвала угоду з підрядником ПП «Рома» щодо ремонту дороги у селі Вислобоки на суму майже 24 млн грн.

Як повідомили у середу, 12 лютого, в прокуратурі Львівщини, у липні 2023 року між сільською радою та підрядником було укладено угоду щодо капітального ремонту дороги у селі Вислобоки Львівського району на загальну суму майже 24 млн грн.

«Однак сільська рада уклала договір на виконання робіт з порушенням бюджетного законодавства. У бюджеті не було передбачено потрібної суми коштів для цієї закупівлі, відтак оплатити роботи за укладеним договором було неможливо», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Реагуючи на порушення, прокуратура звернулась до суду про визнання договору підряду недійсним. Сторони погодилися з доводами прокурора та припинили зобов’язання за спірним договором, не чекаючи рішення суду.

Зазначимо, у липні 2023 року Жовтанецька сільська рада за результатами тендеру уклала угоду з ПП «Рома» про капітальний ремонт дороги на вул. Січових Стрільців та вул. Садова (від вул. Січових Стрільців до автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів-Радехів-Луцьк) в селі Вислобоки на суму 24 млн грн.

За інформацією YouControl, ПП «Рома» належить депутатові Львівської облради від партії «Європейська солідарність» Романові Демчині. У 2020 році Демчина заявляв про наміри продати свою дорожно-будівельну компанію нібито через корупцію у сфері дорожнього будівництва, однак так і не продав.