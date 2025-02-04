Після скандалу і оприлюднення в російських Telegram-каналах центр навчання операторів БпЛА на Тернопільщині терміново евакуювали. Його відкрили на базі одного з навчальних закладів в області. Однак після того, як керівництво Тернопільської ОВА та облради оприлюднили про це інформацію в медіа, російські пропагандисти в соціальних мережах заявили, що центр потрапив у список цілей для ракетних атак.

Перший в Україні навчальний центр для підготовки операторів дронів відкрили наприкінці січня. Міністр освіти Оксен Лісовий, який був присутній на відкритті, заявив, що на його оснащення виділили понад 10 млн грн.

Після офіційного оприлюднення в соціальних мережах цієї інформації волонтерка та військова аналітикиня Марія Берлінська заявила, що розповідати та писати про відкриття центрів навчання операторів БпЛА на відкритих сторінках небезпечно. Також вона додала до свого посту в Facebook скріни з російських пропагандистських Telegram-каналів, в яких зазначається, що тепер цей центр став ще однієї ціллю для російських атак.

Після резонансу на початку лютого центр навчання операторів БпЛА терміново евакуювали з навчального закладу. Обладнання та різноманітні дрони перевезли в інше місто.

«За наявною в мене інформацією, станом на 3 лютого 2025 року дітей та обладнання з приміщення вивезли. Більше там нічого немає. Молодці наші спецслужби та місцеве керівництво. А ті, керівники та журналісти, що створили ідіотський піар – не молодці. Урок для нас всіх», – повідомила волонтерка Марія Берлінська.

Також інформацію про евакуацію центру ZAXID.NET підтвердили і в Тернопільській обласній військовій адміністрації.