Костянтин Оверко отримав важке поранення на Донбасі в червні 2020 року

У ніч на четвер, 24 вересня, у лікарні помер український військовослужбовець Костянтин Оверко, якого влітку на Донбасі поранив російський снайпер.

«Більше трьох місяців Костянтин Оверко боровся за життя, переніс понад 30 складних операцій. 20.06.2020 його тяжко поранив мокшанський снайпер. Сьогодні вночі 24.09.2020 Костя помер у лікарні», – повідомив 503 Окремий батальйон морської піхоти.

Нагадаємо, востаннє про смерть українського військового на Донбасі повідомлялося 16 вересня. Тоді штаб операції Об’єднаних сил заявив, що військовий загинув не від обстрілів бойовиків, а через необережне поводження з гранатою.

З 22 липня на Донбасі триває режим всеосяжного припинення вогню, однак бойовики час від часу його порушують. Найбрутальніше порушення перемир’я з боку бойовиків сталося в неділю, 6 вересня, внаслідок якого загинув військовий з Івано-Франківщини.