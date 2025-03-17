Котлети – одна з найпоширеніших страв у багатьох кухнях світу, і в Україні вони мають свою унікальну історію. Цю страву називали також «січениками» через особливий спосіб приготування: коли ще не було сучасних м’ясорубок і блендерів, м’ясо та рибу для цієї страви дрібно сікли ножем.

Інгредієнти:

риба біла, філе – 500 г;

500 г; цибуля жовта ріпчаста – 2 шт.;

2 шт.; панірувальні сухарі – 3 ст. л.;

3 ст. л.; яйця курячі – 1 шт.;

1 шт.; кріп, гілочка – 5 шт.;

5 шт.; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

за смаком; олія за смаком.

Спосіб приготування:

Рибне філе необхідно промити та підсушити паперовими рушниками, після чого дрібно посікти ножем. Цибулю очистити та теж дуже дрібно нарізати, щоб вийшла майже кашоподібна маса. Кілька гілочок кропу помити, підсушити й також дрібно посікти, пише Shuba.

У великій мисці змішати рибу, цибулю, кріп, додати сухарі, яйце, сіль і перець. Добре перемішати до однорідної консистенції.

З готового фаршу сформувати котлетки і викласти їх на добре розігріту сковороду, змащену олією. Смажити на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків.