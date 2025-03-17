Пісні рибні січеники. Рецепт дня0
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Котлети – одна з найпоширеніших страв у багатьох кухнях світу, і в Україні вони мають свою унікальну історію. Цю страву називали також «січениками» через особливий спосіб приготування: коли ще не було сучасних м’ясорубок і блендерів, м’ясо та рибу для цієї страви дрібно сікли ножем.
Інгредієнти:
- 500 г;
- 2 шт.;
- 3 ст. л.;
- 1 шт.;
- 5 шт.;
- за смаком;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Рибне філе необхідно промити та підсушити паперовими рушниками, після чого дрібно посікти ножем. Цибулю очистити та теж дуже дрібно нарізати, щоб вийшла майже кашоподібна маса. Кілька гілочок кропу помити, підсушити й також дрібно посікти, пише Shuba.
У великій мисці змішати рибу, цибулю, кріп, додати сухарі, яйце, сіль і перець. Добре перемішати до однорідної консистенції.
З готового фаршу сформувати котлетки і викласти їх на добре розігріту сковороду, змащену олією. Смажити на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків.