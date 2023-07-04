Лаванда активно використовується у традиційній кухні французького Провансу. Але і в нас останніми роками почали активно її вирощувати. Тож пропонуємо спекти пісочне печиво з лавандою, нічим не гірше ніж на півдні Франції.

Інгредієнти:

борошно 1 скл.

яйце 1 шт.

масло 100 г

лаванда 1 ч.л.

розпушувач 0,5 ч.л.

мед 2 ст. л.

цукор 100 г

Лаванда дає випічці аромат Провансу (фото Provencal cuisine)

Змішати борошно, розпушувач та цукор. Холодне масло натерти на тертці та додати до борошна. Ретельно перетерти масу руками до утворення дрібної крихти.

Додати збите яйце, рідкий мед та лаванду (якщо мед густий, то можна трохи його нагріти). Замісити тісто. Розкачати у тонкий корж та вирізати печиво формочками або простою склянкою. Викласти на деко, застелений пергаментним папером. Випікати10-12 хвилин у духовці, розігрітій до 180°.