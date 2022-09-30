Є легенда, що сестри Татен одного разу випадково перекинули форму з яблучним пирогом. Виявилося, що це смачно та цікаво. Самме їм пиріг завдячує назві. Ми пропонуємо цікавий варіант, де карамель (а саме вона зазвичай стає найбільшою проблемою при приготуванні) заміняється медом. Робимо традиційно з яблуками, але нагадуємо, що пиріг можна спекти з твердими грушами, ревенем, і навіть з червоною цибулею.

Інгредієнти (на форму діаметром 26 см):

рідкий мед 200 гр.

яйця 4 шт.

борошно 200 гр.

масло 150 гр.

розпушувач для тісти 1 ч.л.

яблука (великі) 4 шт.

Пиріг можна спекти з твердими грушами, ревенем, і навіть з червоною цибулею (фото ZAXID.NET)

Яблука почистити та бланширувати цілими в окропі 2-3 хвилини. Якщо яблука дуже тверді, то час збільшити (приблизно 5 хвилин). Розрізати навпіл, вичистити насіння (краще робити це спеціальним ножем, буде гарніше, але то не принципово). Нарізати акуратними скибками.

На дно форми покласти коло з пекарського паперу. Змастити олією або маслом та обсипати борошном. Залишки борошна струсити.

Чотири столові ложки меду нагріти, вилити у форму та рівномірно розподілити. Гарно, віялом, розкласти яблука (якщо буде не дуже гарно та акуратно, на смаку це не позначиться).

Розтопити масло. Борошно змішати з розпушувачем. Мед, що залишився, збити з яйцями. Додати борошно, змішати. Поступово влити розтоплене масло. Замісити так, щоб тісто було гладким, без грудок. Готове тісто вилити на груші, поверхню вирівняти.

У цьому рецепті мед повністю замінив цукор (фото ZAXID.NET)

Поставити тарт у попередньо розігріту до 200° духовку. Відразу зменшити температуру до 180° та пекти 45-50 хв.

Даємо трохи охолонути (не повністю, бо тоді буде складно витягнути), накрити форму зверху тарілкою та різко перевернути. Полити зверху медом, який стік. Охолодити остаточно.

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