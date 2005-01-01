Півмарафон, вечірка в Ратуші та батяри на роверах

Робота позаду, а попереду вихідні! Нас чекають два надзвичайно насичені подіями дні. Суботу і неділю можна провести в русі: у місті відбудеться напівмарафон і велопроменад. А можна вчитися малювати комікси чи шукати яскраві знахідки на гаражному розпродажі.

На цих вихідних буде музика на будь-який смак: від концерту львівських рок-легенд «Лесик Band» у супроводі джазового оркестру до класичних творів Баха в Органному залі. А ще –експериментальний театр та екскурсія для бьордвотчерів! Не пропустіть.

У суботу

5-ий ретро велопроменад «Батяри на роверах»

Ретрозаїзди «Батяри на роверах» вже стали традиційними для Львова. У суботу на пл. Митній знову зберуться люди, які цінують велокультуру. Організатори допускають до заїзду сучасні моделі велосипедів, але радо вітатимуть, якщо ви приїдете на класичному міському ровері.

Для велосипедистів існує дрескод: костюм у стилі англійської велосипедної моди 1930-40 рр. Для участі в події потрібно зареєструватися.

Розпочнеться велопроменад на площі Митній, а далі роверисти рушать за визначеним маршрутом. Наприкінці заходу відбудеться нагородження найколоритніших учасників і перегляд фільмів на велотематику.

9 червня, початок о 14:00, пл. Митна

У суботу у Львові зберуться шанувальники ретро (Фото - ulvovi.info)

Воркшоп зі створення мальованих історій від Оксани Васьків

У новоствореному «Музеї Міста» в підземеллях Ратуші відома ілюстраторка, засновниця проекту Mediacomics Оксана Васьків проведе воркшоп зі створення мальованих історій. Оксана Васьків . Учасники воркшопу зможуть намалювати свій комікс, від розробки героя до макету книжечки з історією. Воркшоп буде цікавий як художникам, так і аматорам.

Вік учасників: від 14 років Участь безкоштовна, за умови попередньої реєстрації. Захід відбувається в рамках «Майстерні Міста» / Urban Workshop

9 червня, початок о 14:00, «Музей Міста», пл. Ринок, 1

Учасники воркшопу Оксани Васьків вчитимуться створювати комікси (Фото - Музей Міста/Facebook)

Екскурсія «Пернаті, які живуть на Знесінні»

Бьордвотчінґ або ж любительська орнітологія давно стала модним трендом на Заході. Свої перші кроки у ролі бьордвотчерів ви зможете зробити у суботу під час екскурсії «Пернаті, які живуть на Знесінні». Подія відбудеться в рамках проекту «Парк Знесіння – Природа ближче до нас». Не забудьте бінокль і прямуйте до Порохової вежі. Там збиратиметься група любителів спостерігати за пташками.

9 червня, 11:00 і 15:00, вул. Підвальна, 4 (біля Порохової вежі)

Концерт «LvivKlezFest на Віртуозах»

Львівський ансамбль єврейської музики «Варнічкес» виступить на одній сцені з гостями з Відня: єврейським хором і клезмер-оркестром. Колоритні мелодії звучатимуть у рамках фестивалю «LvivKlezFest-2018».

9 червня 2018, 18:30, Львівська обласна філармонія, вул. Чайковського, 7

Вистава-саспенс «Майнц» від театру «Склад 2’0»

У меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» відбудеться показ вистави-саспенс про 1947 рік у місті Майнц. Лейтмотивом вистави стане осмислення «життя після війни», а також підміни понять у головах людей.

Глядачів чекає повне занурення у поствоєнні події Німеччини. Всі події вистави відбуватимуться у бараці музею. До завершення вистави ніхто не зможе покинути територію, як і герої, що застрягли на зміні світів. Також організатори наголошують на пунктуальності, адже рівно з початком вистави двері будуть зачинені.

Головними героями вистави стали сестри, які опинилися по різні сторони бойової лінії. Глядач побачить, що відбуватиметься з ними після закінчення протистоянь і приходу в місто Західних цивілізацій разом із Америкою. Для глядачів існує обмеження у віці: +16

Квитки можна придбати тут.

9 червня, 19:30, музей «Територія Терору», пр. В'ячеслава Чорновола, 45

3rd Molokiya Lviv Half Marathon 2018

На старт третього львівського півмарафону вийде 2,5 тис. учасників з 25 країн світу. Півмарафон у Львові – це етап етап бігової ліги, яка відбувається в різних містах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі. Призовий фонд цьогоріч зріс і становитиме 65 тис. грн. Зокрема переможці забігу на 21 км серед чоловіків і серед жінок отримають по 6,5 тис. грн.

Крім того, у межах півмарафону відбудеться благодійний забіг на 2 км, метою якого є збір коштів на придбання реабілітаційного обладнання для Львівського обласного госпіталю ветеранів та репресованих ім. Юрія Липи.

Важливо не забувати, що на час проведення марафону значно обмежать рух транспорту у центральній частині міста. Проспект Свободи буде перекритий з 06:00 9 червня до 21:00 10 червня. Решту вулиць перекриватимуть відповідно до графіку і маршруту забігу у неділю, 10 червня, з 07:00 до 12:40. Зі зміною руху громадського транспорту в неділю можна ознайомитися тут.

10 червня, 8:00, старт на пр. Свободи біля Опери

Sunday BazaarR

Ще одна яскрава подія неділі відбудеться в колишньому індустріальному районі. Тепер промислові будівлі на Джерельній та прилеглих вулицях поступово ревіталізують, там з'являються нові затишні заклади. В неділю там можна буде послухати музику, посмакувати барбекю і відвідати гаражний розпродаж Sunday BazarR. Вхід на подію - вільний.

10 червня, 12:00, вул. Джерельна, 20

Концерт «Веймарський період Баха»

Солістка Органного залу Олена Мацелюх представить концерт «Й.С. Бах: Органні твори Веймарського періоду». Так прийнято називати період життя Йоганна Себастьяна з 1708 по 1717 рр., який він провів у Веймарі на посаді придворного музиканта. Це розквіт оркестрової та клавірної творчості Баха, становлення його неперевершеного органного стилю.

Бах експериментує зі світськими музичними жанрами. Він пише п’єси для скрипки та клавесина, а також створює репертуар для капели. Саме у Веймарі народилися численні хоральні прелюдії, безсмертні Токата і фуга ре мінор, Фантазія і фуга соль мінор, Ave Maria, хорал «До Тебе взиваю, Господи». Усі ці твори і не тільки можна буде почути на концерті органістки Олени Мацелюх.

10 червня 2018, 19:00, Будинок органної та камерної музики, вул. Бандери, 8

Концерт гурту «Лесик Band» у супроводі Lviv Jazz Orchestra

Справжні рок-легенди повинні хоча б раз зіграти в супроводі оркестру. Так робили Metallica, Scorpions і «Океан Ельзи». Львівські легендарні рокери з «Лесик Band» теж вирішили поєднати гітари й барабани зі скрипками та віолончелями. Концертну програму «Найліпше» Олександр Дацюк з колегами зіграє в супроводі Lviv Jazz Orchestra.

«Лесик Band» вважають зачинателями іронічного стилю який згодом перейняли «Брати Гадюкіни». Побачити і почути повернення легендарного гурту можна буде вже цієї неділі.

10 червня 2018, 19:00, «Кінопалац ім. Довженка», просп. Червоної Калини, 81

Вечірка на подвір'ї Ратуші / Ratusha Backyard Party

Вечір неділі можна провести у самісінькому серці міста. Закриття «Майстерні Міста» відзначать веселою вечіркою на подвір'ї Ратуші. Хороша музика і гарна компанія: чого ще треба для ідельного завершення вихідних?

10 червня 2018, 20:00, пл. Ринок, 1