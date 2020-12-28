Повернення до природи – ще один тренд інтер’єрів наступного року, і не лише для санвузлів

У 2021 році в декорі ванних кімнат буде і класика, і яскраві аксесуари, проте в інтер’єрах переважатимуть темні відтінки оздоблення стін та підлоги. «Архидея» розповідає про основні тренди плитки для ванних кімнат прийдешнього року.

Темні кольори

Хоча світлі ванні кімнати досі лишаються привабливим варіантом для більшості, керамічна плитка сірого, чорного, графітового та темно-коричневого кольорів переважає в тенденціях 2021 року, апелюючи до сільських та промислових інтер’єрів. Крім того, чорний колір додає елегантності кімнаті, тож все частіше ми бачимо чорні аксесуари і змішувачі, чорні ванни та раковини.

Фото «Новый дом»

Дерево

Багато людей почали також обирати дерев’яні елементи для оздоблення ванних кімнат та туалетів. Повернення до природи – ще один тренд інтер’єрів наступного року, і не лише для санвузлів. Такий дизайн водночас додає кімнаті щось дике, заворожує та дає відчуття спокою. Аби бути в тренді 2021 року, обирайте «дерев’яну» плитку для підлоги чи стін ванної кімнати.

Фото «Дизайн інтер’єру Львів»

Японський мінімалізм

Є речі, які не змінюються з часом, – і це елементи японського мінімалізму. Простота в дизайні санвузла стане справжнім полегшенням для тих, хто не хоче бути оточеним зайвими речами. Бездоганна біла плитка – це вічне рішення, яке лишається найбільш популярним роками.

Фото Polygon

Кольорові елементи

Комбінування стилів – не нове ні для кого, проте тренди 2021 року зроблять кольорові акценти справжнім феноменом у ванних кімнатах. Кілька видів плитки різних кольорів чудово поєднуватимуться поруч. Без сумніву, найбільш популярними кольорами будуть пастельні. Крім того, у 2021 році буде популярною плитка типу «стільники».

Фото «Архидея»