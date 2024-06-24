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Урожай картоплі може вийти із запізненням, так як прогрівання грунту відбувається не так інтенсивно, як на відкритій землі

Метод вирощування картоплі під соломою полягає в тому, що захисним зовнішнім шаром під час посадки картоплі буде не земля, а солома. У чому переваги такого методу та як садити картоплю під соломою, розповідає «Наша хата». Як підготувати ґрунт: перекопати або розпушити землю;

видалити кореневища бур’янів;

не забути про добрива (на 1 кг картоплі використати 5 г кальцію);

окислити ґрунт борною кислотою (15 мл на 1 м 2 );

); заповнити нестачу фосфору (восени внести добрива 25-30 г на 1 м2). Посадка картоплі Залишається тільки розкласти посівні бульби, дотримуючись простої схеми: ширина міжрядь – 60-70 см: цього достатньо, щоб мати необхідне місце кожній рослині;

глибина рядка – 30-35 см. Після розкладки бульб зверху розстеляють солому. Мінімальна товщина – 15 см. Зверху для запобігання роздування сіна вітром можна присипати окремі ділянки землею. Урожай картоплі може вийти із запізненням, оскільки прогрівання ґрунту відбувається не так інтенсивно, як на відкритій землі. Рослини проростають крізь шар соломи. Бур’ян під соломою не має достатньо міцних коренів, тому картопля легко конкурує з бур’янами, випереджаючи їх у розвитку. Плюси посадки під соломою: перед посадкою відпадає необхідність проводити глибоке перекопування ґрунту;

можна почати використовувати ділянки, де раніше не проводилися ніякі посадки;

сіно або солома замінять мульчу: вони створять особливий мікроклімат, що дозволить бульбі рости, розвиватися і давати врожай;

бур’яни не зуміють подолати шар мульчі з сіна, тому відпаде необхідність в прополці;

оскільки є товстий шар органіки, відпаде необхідність в підгортанні;

на картоплю, яка росте в захисному середовищі органічних залишків, не нападає колорадський жук;

в посушливих регіонах мульчуючий шар зберігає ґрунтову вологу, потреба в додатковому поливі виникне лише за відсутності дощів;

відпадає необхідність використовувати інструмент для викопування врожаю: достатньо лише прибрати солому, щоб дістатися до картоплин;

велика врожайність. Мінуси посадки картоплі під соломою: Усередині органічного шару соломи можуть активно з’являтися гризуни. Вони можуть пошкоджувати врожай, тому для боротьби з ними доведеться використовувати способи біологічного захисту або застосовувати отруйні речовини. На органіці почнуть розвиватися слимаки і равлики. Доведеться боротися і з ними, а також завчасно зробити загороджувальні конструкції, щоб вони не розповзалися по ділянці і не шкодили іншим рослинам. Якщо у вас немає соломи, доведеться купити її у чималій кількості. А це значні фінансові витрати.

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