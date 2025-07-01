Євген Павлишин є старшим сином колишнього гендиректора Рівненської АЕС

Володимирецький районний суд Рівненської області виніс вирок ексдиректору турбази «Холодок» Євгену Павлишину за пʼяне побиття 64-річної клієнтки. Жінку госпіталізували до лікарні з численними травмами, а через кілька днів вона померла. Обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну та зобовʼязали компенсувати рідним загиблої 100 тис. грн.

Як йдеться у вироку від 25 червня, інцидент стався 18 червня 2022 року на базі відпочинку «Холодок» у селі Рудка Вараського району. За даними слідства, близько 15:00 відвідувачка зробила зауваження пʼяному директору турбази Євгену Павлишину, який справляв природні потреби під дверима її будиночку, після чого той вдарив жінку кулаком в обличчя, а коли вона впала – завдав ще кілька ударів ногами по тулубу.

64-річну жінку госпіталізували зі струсом мозку, переломами ребер, саднами та забоями. Проте, згідно з даними судово-медичної експертизи, смерть жінки настала не внаслідок побиття, а через падіння у палаті 22 червня.

«Між отриманою при падінні внутрішньо-черепною травмою та настанням смерті пацієнтки існує прямий причинно-наслідковий звʼязок. Всі інші виявлені у потерпілої тілесні ушкодження (переломи 7, 8, 9 правих ребер, численні синці на тілі тощо) з настанням смерті не повʼязані», – йдеться у висновку експерта.

Під час судового розгляду справи Євген Павлишин повністю визнав свою провину, проте відмовився від надання свідчень. Він заявив, що щиро розкаюється у вчиненому та просив суворо його не карати. Запевнив, що більше не вчинить злочинів.

Рідні загиблої просили застосувати до обвинуваченого максимально сувору міру покарання, оскільки, на їхню думку, він не розкаявся у вчиненому і не зробив належних висновків.

Суддя Олена Іванків визнала 37-річного Євгена Павлишина винним за ч.1 ст. 296 та ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України (хуліганство та умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості), проте звільнила від основного покарання у вигляді двох років позбавлення волі, замінивши його на іспитовий термін. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний компенсувати рідним загиблої 100 тис. грн моральної шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними на YouControl, на момент інциденту Євген Павлишин був директором бази «Холодок», що на озері Біле. Вона була зареєстрована в 2021 році. Крім того, ще з 2004 року він зареєстрований як ФОП, займається роздрібним продажем тютюнових виробів.

Додамо, що Євген Павлишин – старший син гендиректора Рівненської АЕС Павла Павлишина. Після того, як у ЗМІ зʼявилась інформація про побиття, Павло Павлишин записав відеозвернення та заявив, що у хід розслідування втручатись не збирається, а син, якщо його провину доведуть, відповідатиме по закону. 24 червня на зборах колектив РАЕС заявив про підтримку директора Павла Павлишина та виступив проти його можливого звільнення. Аналогічно вчинила і Вараська міська рада на позачерговому засіданні. Зрештою, Павла Павлишина перевели на посаду директора підприємства «Атомремонтсервіс», який є відокремленим підрозділом «Енергоатому».