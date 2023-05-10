На сході України у вівторок, 9 травня унаслідок ракетного обстрілу загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції AFP Арман Солдін. Про це йдеться в повідомленні агенції.

Солдін загинув унаслідок ракетного обстрілу поблизу Часового Яру, що неподалік від Бахмута. Команда AFP потрапила під вогонь з РФЗВ «Град», коли перебувала з групою українських військових.

«32-річний Солдін загинув, коли ракета влучила неподалік від місця, де він лежав. Решта команди не постраждала», – сказано в повідомленні AFP.

Уродженець Сараєво (Боснія та Герцеговина) Арман Солдін був громадянином Франції. Він почав працювати для AFP як стажер у римському бюро в 2015 році, а потім його працевлаштували в Лондоні. Він був частиною першої команди AFP, яка була відправлена в Україну після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Солдін жив в Україні з вересня й регулярно їздив на передову на сході та півдні.

За даними Інституту масової інформації, Арман Солдін став 57-м медійником, який загинув унаслідок російської агресії, та 10-м журналістом, убитим під час виконання професійної діяльності.