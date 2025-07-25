Смертельна аварія сталася ввечері 24 липня у селі Струмівка Луцького району

Ввечері 24 липня у селі Струмівка Луцького району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Škoda збив на пішохідному переході 54-річного чоловіка. Потерпілий від отриманих травм помер. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася у четвер, 24 липня, близько 22:00. За даними слідства, 50-річний водій автомобіля Škoda збив 54-річного чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Правоохоронці затримали водія та наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України), водієві загрожує до восьми років позбавлення волі.