ДТП трапилася в селі Зимна Вода

У неділю ввечері, 6 липня, у селі Зимна Вода 17-річний мотоцикліст збив пішохода. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Неповнолітній мешканець села Зимна Вода, рухаючись мотоциклом BMW по вул. Михайла Грушевського, наїхав на 33-річного пішохода, також мешканця села Зимна Вода.

Внаслідок ДТП водія мотоцикла та пішохода госпіталізували в медичні заклади Львова. Обставини події встановлюють правоохоронці.