Поблизу Львова мотоцикл зіткнувся з двома автівками

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 11:003040

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У п’ятницю, 1 червня, у селі Пасіки Зубрицькі Пустомитівського району трапилась ДТП за участі мотицикла і двох легкових автомобілів. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13:20. Мотоцикл марки «ІЖ» під кермуванням 51-річного водія зіткнувся з автомобілем Toyota Camry, за кермом якого перебував 57-річний мешканець Львова. Після зіткнення некерований мотоцикл виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Mercedes, яким керував 52-річний львів’янин.

Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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