Поблизу Львова викрили станцію притравки диких тварин

У селі Лапаївка, що у Пустомитівському районі поблизу Львова, зоозахисники виявили диких тварин, яких утримували в клітках. Найімовірніше, що лисиць, борсуків, та єнотів тримали для притравки мисливських собак. Облаштовану для цього територію журналісти віднайшли зовсім поряд у лісі. А керував цим бізнесом місцевий сільський депутат.

Спершу фотографії звірів у клітках оприлюднили екоактивісти. Лисиця, єнот та тварина, що схожа на молодого вовка, тісняться у клітках просто неба. Коли ж за кілька годин на місце приїхали журналісти, клітки уже були порожніми.

«Спочатку ми запитали, чи тут не продають тварин. Ми хотіли купити лисицю, але нам сказали, що нічого не продають. Після цього ми пройшли пару метрів і побачили ці клітки, вони були з тваринами. А вже, коли всі приїхали, цих тварин просто заховали», – розповів активіст Орест Залипський.

Робітники, що працюють поряд, теж помічали тварин.

«Тварина, схожа на борсука. Лисиця руда була, одна чи дві, я точно не знаю. Сам думав, що там якийсь зоопарк», – розповів будівельник Роман.

А чоловік, який мешкає поряд із озером, і, за словами активістів, доглядав за тваринами, від живності відхрещується.

«Це не моя територія. Я машину ставлю, це мій город. Наскільки я знаю, їх рятували. Вони були підбиті, поранені. Вони не завжди тут були. Зараз приїде господар і скаже», – пояснив місцевий мешканець Володимир.

На місце викликали поліцейських та написали заяву. Активісти запевняють: тварин використовували для цькування та турнірів серед мисливських собак. Про це свідчать і оголошення на форумі Федерації мисливського собаківництва України. Там навіть вказаний організатор змагань – депутат Лапаївської сільради Роман Пелех. Та чоловік усе заперечує.

«Ні, в мене немає жодного притравочного комплексу. Які тварини? В мене жодних тварин не було», – стверджує депутат Лапаївської сільської ради Роман Пелех.

За кілометр від дому сільського депутата у лісі журналісти знайшли притравочний комплекс. При в'їзді напис: «Приватна територія». За шлагбаумом – альтанки та штучні бетонні нори. Про те, що там регулярно проводять притравку, розповідають і місцеві мешканці: «Машини лишають там виїжджають, собаки там, лисиці. Вони там накидають тих лисиць і вони там їх роздирають. Їх повно! Ходять сюди тренуватися».

Тварин на станції не травлять, стверджує голова осередку Федерації мисливського собаківництва Ярослав Рогоцький. Тут лише тренують собак.

«Випробування є безконтактні, ніякої шкоди звірам. Собакам не дозволяється, щоби вони калічили чи душили їх», – переконує голова Львівського осередку Федерації мисливського собаківництва Ярослав Рогоцький.

Імовірно, власник зниклих тварин просто випустив їх із кліток. Вже наступного дня активісти виявили у сусідньому селі поранену лисицю. До кінця вівторка тварина загинула. Ще одну лисицю на трасі збила машина.