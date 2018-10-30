Екологи заявили, що за останні 44 роки людство знищило 60% тварин на Землі

У період з 1970 по 2014 рік, планета втратила 60% популяції ссавців, птахів, риб, рептилій та земноводних. Про це 30 жовтня повідомляє The Guardian, посилаючись на доповідь Всесвітнього фонду дикої природи (WWF).

У фонді пов'язують це з погіршенням екологічної ситуації, підвищенням рівня споживання ресурсів і розвитком сільського господарства в результаті чого, природні ресурси не встигають відновлюватися, що, у свою чергу, руйнує харчові ланцюжки. Звіт склали за результатами спостереження за 16704 популяціями 4005 видів хребетних. У його створенні брали участь 59 вчених з усього світу. Вони попередили, що скорочення чисельності диких тварин загрожує виживанню самої людини. Найбільший спад чисельності тварин зафіксовано в тропіках Південної та Центральної Америки - він досяг критичного рівня 89%, що пов'язуть із масовою вирубкою лісів і пересиханням річок.

Запобігти катастрофі, на думку екологів, можуть зусилля по збереженню рідкісних видів тварин. Також вони виступають за укладення міжнародних угод про охорону середовища, подібних до Паризької кліматичної угоди. За даними WWF, з початку створення людської цивілізації у світі було винищено 83 відсотки ссавців і половина всіх рослин. Якщо сьогодні припинити знищувати тварин, то природі знадобитися п'ять-сім мільйонів років на те, щоб відновитися.