Поблизу Одеси сталася смертельна ДТП за участю маршрутки

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 12:473060

До теми

Поблизу Одеси сталася смертельна ДТП за участю маршрутки

Зранку 5 червня, на Одещині, мікроавтобус зіткнувся з пасажирським автобусом.

Як повідомила прес-служба поліції Одеської області, в 7:40 до правоохоронців надійшло звернення щодо зіткнення двох автомобілів на автодорозі Одеса-Спаське.

Експертиза попередньо встановила, що через погані погодні умови водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з маршрутним таксі сполученням Кілія-Одеса. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Жінку, яка знаходилася в цьому транспортному засобі і 8 пасажирів маршрутки доставлено до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Активісти повідомили про затримання у Харкові п’яним за кермом брата Олени Зайцевої ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук