Поблизу Одеси сталася смертельна ДТП за участю маршрутки

Зранку 5 червня, на Одещині, мікроавтобус зіткнувся з пасажирським автобусом.

Як повідомила прес-служба поліції Одеської області, в 7:40 до правоохоронців надійшло звернення щодо зіткнення двох автомобілів на автодорозі Одеса-Спаське.

Експертиза попередньо встановила, що через погані погодні умови водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з маршрутним таксі сполученням Кілія-Одеса. Водій мікроавтобуса загинув на місці. Жінку, яка знаходилася в цьому транспортному засобі і 8 пасажирів маршрутки доставлено до лікарні з травмами різного ступеня важкості.