Активісти повідомили про затримання у Харкові п’яним за кермом брата Олени Зайцевої

Олена Зайцева є винуватицею смертельної ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро людей

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:3010952

До теми

В Харкові патрульна поліція зупинила водія автомобіля BMW, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Ним виявився Василь Зайцев, брат учасниці ДТП Олени Зайцевої, в якій загинули шестеро людей, повідомив Роман Старченко – один з місцевих активістів групи «Авто Евро Сила | Харьков».

З його слів, водій BMW Василь Зайцев, затриманий у стані сп'яніння, відмовився проходити будь-які тести.

«Вночі [понеділка, 4 червня] в Харкові його зупинила патрульна поліція за кермом свого BMW, держномер AX7070AP, при цьому [він] також мав всі ознаки сп'яніння, але від будь-яких тестів відмовився», – написав Старченко увечері в понеділок.

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на пішохідному переході біля виходу зі станції метро «Майдан Конституції». За попередньою інформацією, від Центрального ринку їхав автомобіль Volkswagen, яким керував Геннадій Дронов. У цей час по вулиці Сумській їхав автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева. На перехресті відбулося зіткнення автомобілів, унаслідок якого Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. Внаслідок аварії п’ятеро пішоходів загинули на місці, а шоста людина померла згодом у лікарні. Відомо, що зайцева під час ДТП не мала при собі документів. Крім того, Зайцева свою провину визнала.

Наразі вона перебуває під вартою, суд минулого тижня знову продовжив їй запобіжний захід.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В суді показали відео з Оленою Зайцевою у перші хвилини після ДТП ZAXID.NET
Повторна експертиза не знайшла опіатів в учасниці ДТП з 6 жертвами у Харкові Зайцевої ZAXID.NET
Постраждала у жахливій ДТП з 6 жертвами у Харкові відмовилася від претензій до Олени Зайцевої ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук