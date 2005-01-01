Активісти повідомили про затримання у Харкові п’яним за кермом брата Олени Зайцевої

В Харкові патрульна поліція зупинила водія автомобіля BMW, який мав ознаки алкогольного сп'яніння. Ним виявився Василь Зайцев, брат учасниці ДТП Олени Зайцевої, в якій загинули шестеро людей, повідомив Роман Старченко – один з місцевих активістів групи «Авто Евро Сила | Харьков».

З його слів, водій BMW Василь Зайцев, затриманий у стані сп'яніння, відмовився проходити будь-які тести.

«Вночі [понеділка, 4 червня] в Харкові його зупинила патрульна поліція за кермом свого BMW, держномер AX7070AP, при цьому [він] також мав всі ознаки сп'яніння, але від будь-яких тестів відмовився», – написав Старченко увечері в понеділок.

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на пішохідному переході біля виходу зі станції метро «Майдан Конституції». За попередньою інформацією, від Центрального ринку їхав автомобіль Volkswagen, яким керував Геннадій Дронов. У цей час по вулиці Сумській їхав автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева. На перехресті відбулося зіткнення автомобілів, унаслідок якого Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. Внаслідок аварії п’ятеро пішоходів загинули на місці, а шоста людина померла згодом у лікарні. Відомо, що зайцева під час ДТП не мала при собі документів. Крім того, Зайцева свою провину визнала.

Наразі вона перебуває під вартою, суд минулого тижня знову продовжив їй запобіжний захід.