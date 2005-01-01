В суді показали відео з Оленою Зайцевою у перші хвилини після ДТП

Київський райсуд Харкова розглядає докази сторони захисту обвинувачених у ДТП на перехресті провулку Мечникова та вулиці Сумської, внаслідок якої загинули шестеро людей

Як повідомило місцеве видання «Depo.Харків», низку клопотань заявив адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця. Також сторона захисту надала на розгляд суду два відеозаписи з бодікамер патрульних, які працювали на місці аварії.

Зокрема, на відео зафіксовано, як друга обвинувачена - Олена Зайцева, каже патрульному, що в неї немає при собі документів і їх зараз мають привезти. Також Зайцева просилася сісти в машину патрульних та казала, що у її пасажирки осколки в нозі. При цьому обидві дівчини на відео пересуваються самостійно.

Також Зайцева вимагала не знімати її. «Можете не знімати, я викличу адвоката зараз», – заявила вона.

Її адвокатка Юлія Козирь після перегляду зазначила, що на відео не вказується, які саме документи мали привезти дівчині, тож не можна стверджувати, що Зайцева була за кермом без водійського посвідчення.

Перепелиця пояснив, що це відео з камери патрульного, який раніше на допиті заявляв, що Зайцева при собі не мала посвідчення водія. Раніше під час допиту у суді патрульний поліцейський Євген Шестов зазначав, що у «громадянки Зайцевої не було ні водійського посвідчення, ні цивільної реєстрації».

Видання «057» зазначило, що на відео також поліцейські говорили про Зайцеву, що вона їхала на червоне світло.

Аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року на пішохідному переході біля виходу зі станції метро «Майдан Конституції». За попередньою інформацією, від Центрального ринку їхав автомобіль Volkswagen, яким керував Геннадій Дронов. У цей час по вулиці Сумській їхав автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева. На перехресті відбулося зіткнення автомобілів, унаслідок якого Lexus відкинуло на натовп пішоходів, які переходили дорогу на зелене світло. Внаслідок аварії п’ятеро пішоходів загинули на місці, а шоста людина померла згодом у лікарні. Зайцева свою провину визнала.

4 квітня суд продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Зайцевій та Дронову до 1 червня.