Підозрювана у вчиненні смертельного ДТП в Харкові Олена Зайцева їздила без прав, – патрульний

Олені Зайцевій загрожує до 10 років ув'язнення

Обвинувачена у справі про смертельну ДТП в центрі Харкова, водійка автомобіля Lexus Олена Зайцева не пред’явила документи патрульним відразу після аварії. Про це під час засідання суду 2 квітня заявив інспектор патрульної поліції Євген Шестов, повідомляє MediaPort.

«На моє запитання щодо посвідчення водія, на законну вимогу у громадянки Зайцевої не було ні водійського посвідчення, ні свідоцтва про реєстрацію ... Казала спочатку, що лежали у неї в сумці, потім з’ясувалося, що у неї сумки з собою немає, вона показала на телефоні фотографії. Сказали, що підвезуть», – розповів Шестов під час дачі показань як свідок у справі.

За його словами, Зайцева не могла пояснити обставини ДТП оскільки на той момент вона була у шоковому стані.

На запитання адвоката другого обвинуваченого Геннадія Дронова, чому патрулі не складали протоколу на Зайцеву через відсутність документів, Шестов відповів, що спершу патруль викликав медиків і оберігав місце аварії, а потім керівництво направило їх на оформлення іншого ДТП, що відбулося недалеко.

Як інформує «Інтерфакс-Україна», прокурор Валерій Бухан, відповідаючи на питання журналістів після засідання суду, повідомив, що якщо в суді буде встановлено, що у Зайцевої на момент ДТП не було при собі прав і свідоцтва про реєстрацію, в обвинувальний акт будуть внесені зміни.

«Якщо це буде встановлено безпосередньо в судовому засіданні, ми як сторона обвинувачення маємо право скласти змінений обвинувальний акт, де ми вкажемо обставини про те, що (Зайцева — ред.) керувала транспортним засобом без посвідчення водія. За законом це не вважається обставиною, що може обтяжувати покарань. Але це може вплинути на покарання, оскільки також є порушенням правил дорожнього руху», – зазначив Бухан.

Водночас адвокатка Зайцевої Юлія Козир стверджує, що документи у її підзахисної були, однак їх не змогли одразу знайти.

У засідання суду оголосили перерву до 4 квітня.

Як інформував ZAXID.NET, 18 жовтня ввечері у центрі Харкова автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна водійка Олена Зайцева, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg у якому їхав бізнесмен Геннадій Дронов. В результаті Lexus вилетів на тротуар, де збив пішоходів. П’ятеро з них загинули на місці, ще шестеро були травмовані і доставлені в лікарню. Згодом кількість загиблих внаслідок ДТП збільшилась до шести.

Київський райсуд Харкова обрав Зайцевій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Такий самий запобіжний захід було обрано у відношенні другого учасника ДТП - Геннадія Дронова. Під час одного із засідань Зайцева визнала свою провину і заявила про те, що готова понести відповідальність.

Обвинуваченим загрожує до 10 років ув'язнення.