Поблизу перекритої траси Київ-Чоп селяни заблокували ще й об'їзний міст

Протест на пішохідному переході триває. Вранці 12 червня у Миколаївському районі мешканці села Луб'яна перекрили трасу Київ-Чоп. Після цього не дозволили об'їжджати транспорту ще й мостом, який, за їхніми словами, в аварійному стані.

Обурені місцеві кажуть: на їхній полігон возять сміття з-за меж району, зокрема зі Львова та Дрогобича. Тому потерпають тепер не лише через неприємний запах, а й відчувають шкоду для здоров'я.

«У нас уже криниці...Плівка в криницях стоїть, неможливо води попити. Їздимо до джерела воду набирати. Неможливо. Зараз почнеться така спека, вони те все возять, загортають, а ми тим всім дихаємо. Ми живемо дуже близько до сміттєзвалища, то в нас така вийде ситуація, що ми навіть свого сміття не будемо мати куди завозити», ‒ каже місцева мешканка пані Люба.

Вимагали селяни аудієнції із місцевою та обласною владою. Втім, з миколаївським міським головою, який прибув на місце, компромісу не досягли.

Патрульні почали скеровувати автомобілі в об'їзд через сусіднє село Демня. Однак мешканці населеного пункту перекрили шлях і там. Мовляв, їхній міст в аварійному стані, тож не допустять великої кількості транспорту.

За інформацією патрульної поліції Львівщини, о 14:00 протестанти відновили рух на півгодини.