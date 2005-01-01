Поблизу Рівного в автокатастрофі загинули двоє людей

За попередніми даними, водій одного з автомобілів був п’яний

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:177590

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Поблизу Рівного в автокатастрофі загинули двоє людей
фото поліції
З понівеченої автівки тіла дістали рятувальники

У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей, ще одна – отримала травми. По це повідомляє прес-центр обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначено, що 13 січня 2018 року о 16:22 стало відомо про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу с. Нова Українка Рівненського району.

«Уже за декілька хвилин на місці ДТП працювали бійці аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники за допомогою гідроінструменту деблокували тіла двох загиблих чоловіків із легкового автомобіля BMW, водія іншого автомобіля Opel госпіталізували медики», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що наразі всі обставини цієї автоаварії з’ясовують правоохоронці.

Смертельна ДТП сталася поблизу села Нова Українка, за 15 км від Рівного

Телеканал «Рівне 1» зазначає, що згідно із попередньою інформацією, 52-річний рівнянин - водій Opel перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

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