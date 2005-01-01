На Рівненщині п'ять осіб вчаділи через виникнення зворотної тяги в димарі водонагрівача

Через грубе порушення експлуатації газових приладів до лікарні потрапили п’ятеро людей

Причиною отруєння п'яти мешканців Здолбунова Рівненської області через накопичення чадного газу в квартирі стали одночасно працюючі газові прилади та примусова електровитяжка. Такими є попередні висновки фахівців, які займаються розслідуванням нещасного випадку, що трапився у перший день Різдва, інформували у прес-службі регіональної газової компанії ПАТ «Рівнегаз».

Як зазначається, до Здолбунівської лікарні 7 січня з отруєнням госпіталізували сім'ю з п’ятьох людей. Чадним газом отруїлись 29-річні батьки та троє їхніх дітей – семирічний та п’ятирічний хлопчики та дворічна дівчинка. Фахівці ПАТ «Рівнегаз», які розслідували причини інциденту, повідомили, що причиною отруєння чадним газом могло стати виникнення зворотної тяги в димовому каналі газової колонки. Зі слів мешканців, в помешканні при зачинених кватирках одночасно працювали газова плита, водонагрівач і електровитяжка, встановлена у ванній кімнаті.

Технічний директор ПАТ «Рівнегаз» Олександр Ганжа застеріг громадян, що «встановлювати електровитяжку з вентилятором у приміщеннях, де є димохідні котли і газові колонки, категорично заборонено», окрім того більшість людей помилково вважають, що якщо витяжка і газовий прилад мають різні канали, то це не становить небезпеки. І саме ця помилка може інколи вартувати життя.

«Примусова електровитяжка працює за принципом всмоктувача: вона інтенсивно втягує повітря із приміщення у вентиляційний канал. Якщо у приміщенні щільно зачинені двері і вікна і доступ свіжого повітря до помешкання обмежений, електровитяжка може всмоктувати продукти згоряння із димового каналу газового приладу, тобто виникає процес зворотної тяги. Продукти згоряння замість видалення назовні поступають у приміщення», - пояснили фахівці газової контори.

Нагадаємо, 30 грудня від отруєння чадним газом у квартирі загинула родина відомої поетки та психологині з Івано-Франківська, засновниці психодраматичної студії «Чарунка» Русани Гордієнко. Загинула сама Русана Гордієнко, її чоловік Сергій та четверо дітей. Ймовірною причиною загибелі родини став новий газовий котел в квартирі сусідів. Сусідка - 22-річна власниця котла - також загинула. При цьому, за твердженням газовиків, котел не був належно уведений в експлуатацію.

До слова, чадний газ - це один із продуктів згоряння. Він безбарвний і не має запаху, тому його неможливо відчути. Якщо приміщення на 0,5% заповнене чадним газом, смерть людини настає через 30 хвилин, на 1% — через 2-3 хвилини. Втрата свідомості настає поступово і супроводжується таким знесиленням, що навіть відчувши небезпеку, людина неспроможна врятуватися.