Прихисток облаштували за кошти від Карітасу та уряду Австрії

У селі Петриків поблизу Тернополя відкрили прихисток для внутрішньо переміщених осіб похилого віку. В приміщенні створенні комфортні умови для проживання 25 людей. Такий заклад облаштувала за підтримки іноземних благодійних організацій та уряду Австрії.

Відкриття прихистку для похилих людей з числа внутрішньо переміщених відбулося 3 жовтня. Багатоповерхове приміщення в селі Петриків перебуває в оренді Тернопільської обласної організації благодійного фонду «Карітас». Протягом літа тут проводили ремонти, аби люди, які через війну переїхали на Тернопільщину, могли комфортно проживати. Загалом житло передбачене для 25 осіб віком від 60 років, які можуть самостійно доглядати за собою.

Даний проект реалізували завдяки фінансовій підтримці проекту NIN та ADA/ADC за сприяння «Карітас» Австрії та уряду Австрії. У прихистку створені всі умови: облаштовані двох, трьох та чотирьохмісні кімнати, санвузли, пральня та їдальня загального користування. Харчування – безкоштовне. Поруч є велика прибудинкова територія та ліс.

В Тернопільській обласній організації благодійного фонду «Карітас» заявили, що сюди вже заселили людей, які через війну переїхали з Луганщини, Сумщини, Харківщини.