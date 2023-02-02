Перший поверх лікарні вже надає допомогу потребуючим

Благодійний фонд Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ збудував поблизу Дрогобича на Львівщині триповерховий шпиталь для вразливих категорій переселенців. Лікарню назвали на честь Івана Павла ІІ.

Площа шпиталю – понад 15 тис. м3. Будівництво завершили на початку зими, а тоді за допомогою волонтерів підготували медзаклад до прийому пацієнтів. З оснащенням допомагали друзі організації, зокрема із Польщі.

На першому поверсі, як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, вже отримують медичну та соціальну опіку 15 важкохворих та поранених. На другому поверсі скоро розмістять хворих середнього ступеня тяжкості, а третій поверх відведуть для тих, хто може себе обслуговувати.

«Коли йдеться про людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку, поранених чи хворих, рідко хто готовий взяти за них відповідальність. Вони потребують постійної опіки та уваги, яку їм часто ніхто не може забезпечити, особливо в громадських місцях для ВПО. Ми можемо піклуватися про людей, які цього потребують, але нам не було де їх розмістити, тому ми вирішили облаштувати шпиталь», – кажуть у благодійній організації.

Шпиталь Карітасу вже прийняв перших пацієнтів із уразливих категорій. Тут надають медичну і соціальну підтримку (фото Карітас СДЄ УГКЦ)

Загалом у Дрогобицькому районі офіційно зареєстровано близько 500 переселенців з гарячих точок України, які мають інвалідність. Також є багато людей похилого віку, 258 з яких вже уклали декларацію із сімейними лікарями шпиталю.

Додамо, що БФ Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ також має у Дрогобичі свій медичний центр святого Івана Хрестителя і реабілітаційний центр «Назарет» для людей із хімічною залежністю.